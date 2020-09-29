الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
توقيت مصر 23:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جثمات الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت يصل من الولايات المتحدة

رؤساء وقادة يودعون أمير الكويت

فيديو صادم.. ضبط زوجته تخونه فماذا فعل العشيق؟

لأول مرة.. صور نادرة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر

رسميًا.. الشيخ نواف الأحمد أميرًا للكويت

وفاة أمير الكويت تعيد اسم "مبارك" للظهور مجددًا

شاهد ماذا فعل رضا عبدالعال في إبراهيم سعيد خلال جلسة الصلح

أول قرار رسمي كويتي بعد وفاة الأمير

"المصريون" تتقدم بالعزاء للشعب الكويتي في وفاة الشيخ صباح الأحمد

83 عامًا.. ما لا تعرفه عن أمير الكويت الجديد

ثالث ترشيح.. هل يفوز «ترامب» بجائزة نوبل للسلام؟

Election_2020_Trump_6
ترامب
 
الثلاثاء، 29-09-2020 09:56 م فتحي مجدي

حظي الرئيس الأمريكي دونالد بثالث ترشيح لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2020، وهذه المرة بسبب فلسفته السياسة الخارجية، التي أطلق عليها اسم "عقيدة ترامب".

قال أستاذ القانون الأسترالي ديفيد فلينت لشبكة "سكاي نيوز أستراليا": "ما فعله مبدأ ترامب هو أنه قرر أنه لن يشارك أمريكا بعد الآن في حروب لا نهاية لها، وحروب لا تحقق شيئًا سوى قتل الآلاف من الشباب الأمريكي وديون هائلة مفروضة على أمريكا". وأشار إلى أنه يقلل من ميل الولايات المتحدة للانخراط في أي حرب.

والترشيح الذي قدمه فلينت ومجموعة من أساتذة القانون في أستراليا هو ثالث ترشيح مقدم للجنة جائزة نوبل يدع حصول الرئيس الأمريكي على الجائزة.

قال فلينت: "ما فعله ترامب هو أنه مضى قدمًا وتفاوض ضد كل النصائح، لكنه فعل ذلك بحكمة. لقد تفاوض مباشرة مع الدول العربية المعنية وإسرائيل وجمعهما".

ورشح ماجنوس جاكوبسون، عضو البرلمان السويدي، ترامب للجائزة لدوره في صياغة اتفاق سلام تاريخي بين صربيا وكوسوفو، كما رشحه كريستيان تيبرينج جيدي، عضو البرلمان النرويجي، لدوره في اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين.

قال جيدي عن إنجازات ترامب: "أعتقد أنه بذل جهودًا أكبر لإحلال السلام بين الدول أكثر من معظم المرشحين الآخرين لجائزة السلام".

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائز بجائزة السلام 2020 في 9أكتوبر.

 

إقرأ ايضا

de2f4fb14cba1f87ac5d7e64a61d8bcf

بث مباشر | مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام

المستشار مرتضى منصور

اللجنة الأوليمبية تصدم مرتضى منصور بهذا الرد

Study-Mars-has-four-bodies-of-water-underneath-surface

اكتشاف مثير: العثور على أربع بحيرات مائية بالمريخ

أخبار متعلقة

pascale-ferrier-38

تفاصيل محاكمة المتهمة بمحاولة قتل «ترامب» بمادة «الريسين»

ترامب: حياتي كانت سعيدة وهادئة قبل "جو النائم" و"نانسي المجنونة"

ترامب: حياتي كانت سعيدة وهادئة قبل "جو النائم" و"نانسي المجنونة"

trump-30

«ترامب» يحسم الجدل: هل يرفض مغادرة البيت الأبيض؟

putin-43

أول تعليق من الكرملين على ترشيح «بوتين» لجائزة نوبل للسلام

ricin-56

تطورات جديدة حول محاولة قتل «ترامب» بمادة الريسين

jim-cramer-donald-trump

«ترامب» يهاجم مذيعًا شهيرًا بعد اعتذاره لـ «نانسي المجنونة»