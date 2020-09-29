ثالث ترشيح.. هل يفوز «ترامب» بجائزة نوبل للسلام؟

الثلاثاء، 29-09-2020
09:56 م
فتحي مجدي
حظي الرئيس الأمريكي دونالد بثالث ترشيح
لنيل جائزة نوبل للسلام
لعام 2020، وهذه المرة بسبب فلسفته السياسة الخارجية، التي أطلق عليها اسم "عقيدة ترامب
".
قال أستاذ القانون الأسترالي ديفيد فلينت لشبكة "سكاي نيوز أستراليا": "ما فعله مبدأ ترامب
هو أنه قرر أنه لن يشارك أمريكا بعد الآن في حروب لا نهاية لها، وحروب لا تحقق شيئًا سوى قتل الآلاف من الشباب الأمريكي وديون هائلة مفروضة على أمريكا". وأشار إلى أنه يقلل من ميل الولايات المتحدة للانخراط في أي حرب.
والترشيح
الذي قدمه فلينت ومجموعة من أساتذة القانون في أستراليا هو ثالث ترشيح
مقدم للجنة جائزة نوبل يدع حصول الرئيس الأمريكي على الجائزة.
قال فلينت: "ما فعله ترامب
هو أنه مضى قدمًا وتفاوض ضد كل النصائح، لكنه فعل ذلك بحكمة. لقد تفاوض مباشرة مع الدول العربية المعنية وإسرائيل وجمعهما".
ورشح ماجنوس جاكوبسون، عضو البرلمان السويدي، ترامب
للجائزة لدوره في صياغة اتفاق سلام تاريخي بين صربيا وكوسوفو، كما رشحه كريستيان تيبرينج جيدي، عضو البرلمان النرويجي، لدوره في اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين.
قال جيدي عن إنجازات ترامب
: "أعتقد أنه بذل جهودًا أكبر لإحلال السلام بين الدول أكثر من معظم المرشحين الآخرين لجائزة السلام".
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائز بجائزة السلام 2020 في 9أكتوبر.