تباين في الأنباء.. تيجراي تدمر لواء عسكري.. و أبي أحمد يعلن استسلام المقاتلين

ارشيفية

تباينت الأنباء التي تصدر عن القوات المتنازعة في إثيوبيا ، حيث أعلن كل فريق منهم تفوق قواته .

و أعلنت جبهة تحرير تيجراي الإثيوبية أنها دمرت الأثيوبي الفرقة 21 الآلية بالجيش الأثيوبي في تخوم مبكلي عاصمة الإقليم ، في بيان خلال بث تليفزيوني وبعد يوم من إعلانها تدمير طائرة هليكوبتر ودبابة .

و بالرغم من إذاعة الأنباء إلا أن " رويترز " لم تتأكد من صحة الخبر .

علي الجانب الآخر أكدت حكومة رئيس الوزراء الأثيوبي ، أبي أحمد ، أن أعداد كثيرة من أفراد قوات تيجراي المتمردة والقوات الخاصة بالإقليم بدءوا في الاستسلام قبل انقضاء مهلة 72 ساعة الممنوحة لهم ، حسبما أذاع التليفزيون الرسمي .

