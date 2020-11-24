تيجراي تدمر لواء عسكري.. و أبي أحمد يعلن استسلام المقاتلين
ارشيفية
الثلاثاء، 24-11-202001:39 ممتابعات- أمينة عبد العال
تباينت الأنباء التي تصدر عن القوات المتنازعة في إثيوبيا ، حيث أعلن كل
فريق منهم تفوق قواته .
و أعلنت جبهة تحرير تيجراي
الإثيوبية أنها دمرت الأثيوبي الفرقة 21
الآلية بالجيش الأثيوبي في تخوم مبكلي عاصمة الإقليم ، في بيان خلال بث
تليفزيوني وبعد يوم من إعلانها تدمير طائرة هليكوبتر ودبابة .
و بالرغم من إذاعة الأنباء إلا أن " رويترز " لم تتأكد من صحة
الخبر .
علي الجانب الآخر أكدت حكومة رئيس الوزراء الأثيوبي ، أبي أحمد ، أن أعداد
كثيرة من أفراد قوات تيجراي المتمردة والقوات الخاصة بالإقليم بدءوا في الاستسلام
قبل انقضاء مهلة 72 ساعة الممنوحة لهم ، حسبما أذاع التليفزيون الرسمي .