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تباين في الأنباء..

تيجراي تدمر لواء عسكري.. و أبي أحمد يعلن استسلام المقاتلين

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 24-11-2020 01:39 م متابعات- أمينة عبد العال
تباينت الأنباء التي تصدر عن القوات المتنازعة في إثيوبيا ، حيث أعلن كل فريق منهم تفوق قواته .
 و أعلنت جبهة تحرير تيجراي الإثيوبية أنها دمرت الأثيوبي  الفرقة 21 الآلية   بالجيش الأثيوبي  في تخوم مبكلي عاصمة الإقليم ، في بيان خلال بث تليفزيوني وبعد يوم من إعلانها تدمير طائرة هليكوبتر ودبابة .
و بالرغم من إذاعة الأنباء إلا أن " رويترز " لم تتأكد من صحة الخبر .
علي الجانب الآخر أكدت حكومة رئيس الوزراء الأثيوبي ، أبي أحمد ، أن أعداد كثيرة من أفراد قوات تيجراي المتمردة والقوات الخاصة بالإقليم بدءوا في الاستسلام قبل انقضاء مهلة 72 ساعة الممنوحة لهم ، حسبما أذاع التليفزيون الرسمي .
 

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