"تويتر" يعلن إغلاق 1594 حسابا .. والسبب!!

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تويتر يغلق اكثر من 1000 حساب
تويتر يغلق اكثر من 1000 حساب
 
الخميس، 08-10-2020 10:11 م المصريون
أعلن موقع "تويتر" اليوم الخميس إغلاق 1594 حسابا مرتبطة بخمس شبكات على علاقة بإيران والسعودية وكوبا وتايلاند وروسيا.
وقالت الشركة إنها حددت وأغلقت أكثر من 1000 حساب لاستخدامها "هويات مزيفة وأساليب خداع أخرى لنشر معلومات خاطئة أو مضللة".
وكانت وزارة العدل الأمريكية قالت في بيان صدر مساء يوم الأربعاء، إنها سيطرت على 92 نطاقا إلكترونيا يستخدمها الحرس الثوري في التظاهر بأنها منافذ إعلامية مستقلة تستهدف جمهور القراء في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
 

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