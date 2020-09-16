«تويتر» يعلق حساب عالمة صينية ادعت «تخليق» كورونا

الأربعاء، 16-09-2020
05:08 م
فتحي مجدي
أوقف موقع التغريدات القصيرة "تويتر
"، حساب عالمة الفيروسات الصينية التي ادعى أن كوفيد – 19 تم تخليقه داخل مختبر في مدينة ووهان الصينية.
واتهمت الدكتورة لي مينج يان، الباحثة السابقة في كلية هونج كونج للصحة العامة، الصين بالتستر على أدلة على أن الفيروس القاتل جاء من مختبر في ووهان.
وقالت لقناة "فوكس نيوز": "لا يريدون أن يعرف الناس هذه الحقيقة. أيضًا، لهذا السبب تم إيقافي عن العمل ، تعرضت للقمع (و) أنا الهدف الذي يريد الحزب الشيوعي الصيني أن يختفي".
وعلق محاورها تاكر كارلسون، قائلاً لها: "سأعطيك فائدة الشك، لذا سأفترض أنك لست عنصرية معادية للصين، لذلك ليس من الواضح سبب إغلاق تويتر
لك، أو سبب تجاهلك من قِبل بقية وسائل الإعلام الأمريكية".
ورفض تويتر
التعليق على واشنطن بوست يوم الأربعاء.
وأصدرت الباحثة ورقة يوم الاثنين على موقع (Zenote) الإلكتروني، تقول إنها تدعم ادعاءاتها وتوضح كيف يمكن "إنشاء الفيروس بشكل ملائم" في بيئة معملية في غضون ستة أشهر.
وتدعي الورقة، التي تم تأليفها بالاشتراك مع اثنين آخرين، أن "(سارس – كوفيد – 2) يُظهر خصائص بيولوجية لا تتوافق مع فيروس حيواني المنشأ يحدث بشكل طبيعي".