«تويتر» يعاقب المغردين الذي يتمنون الموت لـ «ترامب»

السبت، 03-10-2020
04:16 م
فتحي مجدي
هدد موقع التغريدات القصيرة "تويتر
"، المستخدمين الذين يعربون في تغريداتهم عن أملهم في وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا
المستجد.
وقالت منصة وسائل التواصل الاجتماعي، إنها قد تلجأ إلى ذلك الإجراء بموجب قاعدة "السلوك التعسفي" المعمول بها منذ أبريل.
وأضاف "تويتر
" في بيان: "المحتوى الذي يتمنى أو يأمل أو يعبر عن الرغبة في الموت
أو الأذى الجسدي الخطير أو المرض المميت ضد أي فرد هو مخالف لقواعدنا".
وتابع: "سياسة المكافحة تحظر صراحة المستخدم الذي يأمل في تغريداته أن يموت شخص نتيجة لمثل مرض خطير، مثل السرطان".
ليس من الواضح عدد المرات التي سيتم فيها تطبيق القاعدة، حيث عبر الكثيرون من مستخدمي "تويتر
" عن أمنيات سيئة إلى ترامب
منذ الإعلان عن ثبوت إيجابية إصابته بفيروس كورونا
والسيدة الأولى ميلانيا في وقت مبكر صباح الجمعة.
وأخبر "تويتر
" موقع (Motherboard) بأنه "لن يتخذ إجراءات تنفيذية على كل تغريدة". أضاف: "نحن نعطي الأولوية لإزالة المحتوى عندما يكون لديه دعوة واضحة للعمل والتي قد تسبب ضررًا حقيقيًا".
ودخل ترامب
(74 عامًا) إلى مستشفى والتر ريد العسكري في بيثيسدا بولاية ماريلاند مساء الجمعة بعد أن تم إعطاؤه "الأجسام المضادة متعددة النسيلة" التجريبية.
وكان يعاني من الإرهاق، بحسب طبيبه، الذي لم يؤكد التقارير التي تشير إلى أنه يعاني هو الآخر من الحمى.
وقال ترامب
في رسالة بالفيديو قبل أن يطير بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى: "أريد أن أشكر الجميع على الدعم الهائل". وأضاف: "أنا ذاهب إلى مستشفى والتر ريد. أعتقد أنني أبلي بلاءً حسنًا، لكننا سنتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام".