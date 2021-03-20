"تويتر" يرفض إزالة صورة غير لائقة لـ "ميلانيا ترامب"

السبت، 20-03-2021
05:11 م
فتحي مجدي
رفض موقع التغريدات القصيرة "تويتر
"، حذف صور عارية لميلانيا ترامب
، زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ونشرت مغنية الراب كاردي بي، الصورة العارية للسيدة الأولى السابقة خلال مشادة مع المعلقة المحافظة، كانديس أوينز حول أدائها في حفل توزيع جوائز "جرامي"، لكن "تويتر
" قال إنها لا تنتهك شروطه.
وتعود الصورة إلى جلسة تصوير نُشرت في عام 1996 في مجلة فرنسية قبل ظهورها مرة أخرى خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2016.
وتمت مشاركته سابقًا على "تويتر
" بواسطة كاردي في عام 2020 في منشور تمت إزالته منذ ذلك الحين. وانخرطت ميلانيا في الجدل بعد أن انتقدت أوينز أداء كاردي، ووصفته بأنه "تآكل" و"إضعاف للمجتمع الأمريكي".
وقالت إنها اعترضت على استخدام المغنية لتشجيع الفتيات على "تجريد أنفسهن من كرامتهن"، لترد كاردي بصورة عارية لميلانيا كتبت عليها: "لا! كاندي، الرجال يعاملون النساء كيف تسمح المرأة للرجل بمعالجتها."
كما نشرت صورة عارية ثانية، حيث قالت كاردي: "لقد ألهمتني السيدة الأولى السابقة للتو"، وسألت أوينز لماذا كانت مغنية الراب "مهووسة" بأسرة ترامب، لترد عليها كاردي بأن ميلانيا معبودتها.
وكتبت: "لقد أظهرت لي أنه يمكنني أن أكون عارية وأؤدي (أغنية)WAP وما زلت سيدة أولى يومًا ما! انتظر حتى النساء البيض فقط يمكنهن التعري وإظهار حياتهن الجنسية والتطور في الثلاثينيات من العمر ولكن لا يمكنني ذلك؟. واو، أمريكا غير عادلة.
أعتقد أن هذه كانت أرض الأحرار."
ولم تتحدث ميلانيا، التي ظلت بعيدة عن الأنظار منذ مغادرتها البيت الأبيض في يناير عن رفع الصورة العارية.