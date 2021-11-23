توكل كرمان وقيادات إخوانية يغادرون تركيا بعد هذه الرسالة من السلطات

الثلاثاء، 23-11-2021
12:16 م
كشفت مصادر يمنية موثوقة مغادرة عدد من القيادات الإخوان
ية اليمن
ية، تركيا
إلى دول أوروبية، بعد إنذارها من السلطات التركية بالحد من أنشطتها وتصحيح وضعها،
مؤكدة أن الإخوان
ية توكل كرمان
بدأت ترتب للرحيل إلى أمريكا.
وقالت المصادر لصحيفة "عكاظ" السعودية، إن إخوان اليمن
أبلغوا
بضرورة الحد من أنشطتهم ووقف هجماتهم ضد الآخرين، وأن الجانب التركي أبلغ الإخوان
بشكل واضح بأن لديه مصالح خارجية لا يجب أن تتأثر بسبب مواقفهم من قيادات بلدانهم.
وحسب المصادر ذاتها، اعتبر الإخوان
أن الإنذار التركي تهديد مبطن بالترحيل،
فشرعت في ترتيب مغادرة تركيا
، خاصةً إلى دول أوروبية وأمريكا، وأكدت المصادر أن في
مقدمة هذه العناصر الإخوان
ية توكل كرمان
، التي بدأت ترتب للتوجه إلى الولايات
المتحدة.