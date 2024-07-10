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توقف نشاطها الفني لأجل غير مسمى.. تفاصيل إدخال شيرين مصحة نفسية

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الأربعاء، 10-07-2024 10:13 ص

 

 

أكدت الناقدة الفنية مها متبولي خضوع الفنانة شيرين عبد الوهاب للعلاج في إحدى المصحات، بعد المشاكل الأخيرة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

وقالت مها متبولي عبر حسابها بموقع  التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن شيرين دخلت المصحة لتلقي العلاج ورضخت لطلب شقيقها ووالدتها، بعدما ألحا بشدة لإقناعها بأن العلاج هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذها من الأزمة التي تمر بها.

وأضافت أن علاج شيرين جاء وسط مخاوف من سعي حسام حبيب لإخراجها من المستشفى والزج بها مرة أخرى نحو مصير مجهول.

وأوضحت الناقدة الفنية، أن قرار العلاج جاء إثر تعرض شيرين لوعكة صحية قاسية نتيجة سلسلة من الإحباطات والخلافات مع حسام حبيب أسفرت عن مشاجرة وإصابات وبلاغ في القسم إلا أن الخسارة الفادحة هي انهيار شيرين نفسيا وإلغائها لحفلاتها الخارجية وتوقف نشاطها الفني لأجل غير مسمى.

وتمنت متبولي أن تتجاوز شيرين أزمتها وتستعيد لياقتها وثقتها بنفسها وتعود لجمهورها وفنها.

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