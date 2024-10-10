توقعات صادمة من ليلى عبداللطيف لأحداث في عام 2025





تابع الكثيرون توقعات ليلى عبد اللطيف باهتمام، خاصة بعد أن تحققت توقعاتها خلال الفترة الأخيرة، بمحض الصدفة، سواء على مستوى دولي أو اجتماعي أو فني أو رياضي، إذ أطلقت مجموعة من التنبؤات المحتمل حدوثها على مدار عام 2025، منها ما هو مرعب ومثير للخوف، ويحمل تحديات كبيرة، مثل تسجيل أكبر موجات تسونامي في العصر الحديث.

تحمل توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2025 مفاجآت عديدة، إذ ترى أن العالم سيشهد موجة من الظواهر الغريبة، التي لم تحدث من قبل، ما يجعلها محط أنظار البعض لعدة سنوات، ولكنها لم تحددها على وجه الدقة أو تشير إليها، ليس فقط ذلك، بل هناك مشهد مرعب سيحدث في البحر، ليثير الخوف والقلق في نفوس عدد كبير، خاصة أن كاميرات الإعلام ستتجه إليه بصورة شديدة، بحسب حديثها في برنامج تليفزيوني.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2025

تنبأت ليلى عبد اللطيف بوقوع موجات تسونامي، وستسجل أكبر موجات في العصر الحديث، وستتأثر بها دول عربية.

معلومات عن خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف

من أصل مصري لبناني، حيث إن والدها مصري وأمها لبنانية، بحسب موقع «BBC».

ولدت عام 1958 أي تبلغ من العمر 66 عاما.

والدها كان من رجال الجامع الأزهر.

رحل والدها وهي في سن صغيرة، حيث كان عمرها يقرب من 8 سنوات.

ترفض ليلى عبد اللطيف لقب «عرافة»، وتقول إن توقعاتها تستند إلى الفلك والرؤى والأرقام.

ترى ليلى عبد اللطيف أنها تمتلك «قوة كبيرة من الإلهام».

تحقق توقعات ليلى عبد اللطيف

وبمحض الصدفة، تحققت العديد من توقعات ليلى عبداللطيف، وكان أبرزها تصريحها في أحد اللقاءات التليفزيونية، بأنها تتوقع انفصال فنانة مشهورة عن زوجها، وهو ما حدث بالفعل بعد فترة قصيرة، لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحقق توقع ليلى عبد اللطيف أيضا، والذي كان ضمن توقعاتها لعام 2024، بتوقف حركة الطيران في بعض الدول الأوروبية، وهو ما حدث بالفعل.