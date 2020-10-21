توقعات بإزدياد حالات كورونا في مصر الشهر المقبل

الأربعاء، 21-10-2020
09:53 م
المصريون
أعلنت
الدكتورة مها طلعت
استشاري الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية
إزدياد حالات
الإصابة بفيروس كورونا
في مصر خلال الشهر المقبل (نوفمبر) اي مع بداية انخفاض
درجات الحرارة.
وأشارت
خلال لقاء لها عبر برنامج "الحياة اليوم" الذي يعرض على قنوات الحياة،
إن مصر تسيطر على الوباء بشكل جيد لافتة إن كل دولة تختلف في سيطرتها على الوباء
وليست الدول مثل بعضها البعض في انتشار العدوى.
وشددت
على أنه يجب الأخذ في الأعتبار أن يتم التعامل مع الموجة الثانية لفيروس كورونا
مثلما تم التعامل مع الفيروس عند انتشاره في يناير،وأن يتم الأستعداد الكامل لهجوم
هذا الفيروس مع أخذ كافة الإجراءات الإحترازية لاسيما إن انتشار فيروس كورونا
في
دول اوروبا وأمريكا يثير القلق كثيراً.