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توقعات الأبراج في عام 2023.. الثور الأعلى حظًا

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أمنية سليمان خبيرة الأبراج والفلك
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الخميس، 29-12-2022 10:34 ص

كشفت أمنية سليمان، خبيرة الأبراج والفلك، أهم التوقعات الخاصة بالأبراج في عام 2023، حيث توقعت أن يكون برج الحمل في استقرار وهدوء خلال أول أربع أشهر، كما توقعت أن برج الثور أعلى حظًا من بين جميع الأبراج.

 

وأضافت خبيرة الأبراج، خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى شردي، في برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أن برج السرطان من أفضل الأبراج هذا العام؛ حيث أن السرطان يخرج من حالة الكسل المعتادة لديه إلى حالة إيجابية، مضيفة أن برج الجوزاء لديه حظ جميل ولكنه يتأثر بالاعتماد على ذكاء الآخرين وليس على ذكائه الخاص مع أنه من أذكى الأبراج.

 

وأوضحت أن برج العقرب والدلو والأسد الثلاثة متساوية في الحظوظ، مضيفًة أن الدلو يتمتع هذه السنة برجوع علاقات من الماضي والتفكير في مواقف ماضية.

 

وتابعت أن برج الميزان يتمتع بحظ كبير ولكنه أقل من الأبراج السابقة، بالإضافة إلى أن برج القوس يتمتع بسنة سعيدة ولكن لابد من أخذ باله من حساسيته في العلاقات.

 

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