توفى وحيدًا داخل شقته منذ 3 أيام.. تفاصيل العثور على جهاد عودة جثة هامدة

السبت، 06-08-2022
10:56 ص
توفى الدكتور جهاد عودة
أستاذ العلوم السياسية، داخل
منزله، حيث عُثر عليه ميتًا داخلها منذ 3 أيام.
من جانبه كشف الشاعر زين العابدين فؤاد، التفاصيل الكاملة
لوفاة
الدكتور جهاد عودة
أستاذ العلوم السياسيّة بجامعة حلوان
.
وقال فؤاد : "أسكن في نفس العمارة التي يسكن فيها الدكتور
جهاد عودة
، وهو صديق قديم، وما حدث أن أحد تلاميذه كان يتواصل معه بشكل يومي ويزوره
باستمرار إلا أنه لم يرد عليه منذ يومين، فجاء إلى منزله ولم يتمكن من الدخول نظرا
لأنه لم يكن لديه مفتاح العمارة ولم يستجب (الإنتركم)، ففتحت له وصعدنا معا إلى شقته
لنكتشف أمر الوفاة
".
وأضاف: "نشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وبالفعل
استطعت التواصل مع عدد من أقارب الدكتور جهاد عودة
ومنهم ابنته مريم التي ستصل من الساحل
الشمالي، كما أن هناك عددا من أقاربه من المنصورة في طريقهم أيضًا إلى شقته ومنهم شقيقه".
وأكمل: "أبلغت الجامعة ومركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية
وغيرها من الجهات، وإلى الآن لم يصل أحد والجثمان ما زال في مكانه وسيتم تحرير محضر
عن طريق الشرطة وسيحضر الطبيب الشرعي لاستكمال الإجراءات، وكل هذه الإجراءات ستحدث
بعد قليل".
ويذكر أن الدكتور جهاد عودة
هو أحد الخبراء السياسيين الذين
تعمقوا في دراسات الجيوبوليتيك وأسس لها في دراسات العلوم السياسية فهو يشغل منصب أستاذ
العلوم السياسية بجامعة حلوان
، وحاصل علي الدكتوراة في العلوم السياسية من جامعة نيويورك
بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1984، وعمل سابقا رئيسا لبرنامج الدراسات الاستراتيجية
بمركز الامارات للدراسات الاستراتيجية، ورئيسا لبرنامج الدراسات الاسرائيلية ومسئول
العلاقات الخارجية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وخبيرا لدراسات
الشرق الأوسط بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط.