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توفى أثناء ممارسة الفاحشة مع زميلته في المصنع داخل الحمام

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الأربعاء، 09-03-2022 04:05 م

تجري النيابة العامة بأكتوبر، التحقيق في وفاة شابا سقط من الطابق الرابع بأحد المصانع بمدينة 6 أكتوبر.
وأمرت النيابة العامة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها، وطلبت الاستماع لأقوال الشهود، لمعرفة التفاصيل الكاملة حول الواقعة.
كشفت التحقيقات أن الشاب كان يعمل بمصنع، وتم ضبطه بصحبة زميلة له في وضع مخل، وخلال محاولته الهرب عبر مواسير الصرف الصحي، اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع، مصاباً بعدة كسور ونزيف، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.
كانت تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمصرع شاب نتيجة سقوطه من الطابق الرابع بأحد المصانع في مدينة 6 أكتوبر.
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الشاب يعمل بمصنع، وتم ضبطه بصحبة زميلة له في وضع مخل، وخلال محاولته الهرب عبر مواسير الصرف الصحي، اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع، مصاباً بعدة كسور ونزيف، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 

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