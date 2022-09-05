توضيح عاجل من التعليم بشأن إلغاء إجازة يوم السبت

الإثنين، 05-09-2022
01:16 م
تداول بعض رواد السوشيال ميديا أخبارا بشأن إلغاء إجازة يوم السبت
بالمدارس، بعد قرار عودة الأنشطة الرياضية وتطبيق اليوم الرياضي بالمدارس بالعام
الدراسي الجديد 2022/2023.
وفي نفس السياق، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،
أن هذه الأخبار المتداولة بشأن إلغاء إجازة السبت في المدارس بعد قرار اليوم
الرياضي الكامل بالمدارس بدءا من العام الدراسي الجديد، لا أساس له من الصحة.
وأضاف المصدر: لم يتم إصدار قرار بإلغاء إجازة يوم السبت
في المدارس بعد
قرار اليوم الرياضي الكامل بالمدارس بدءا من العام الدراسي الجديد 2022/2023.
وأوضح أن هناك عددا من المحافظات التي تقرر يومي الجمعة والسبت إجازة ليبدأ
أول الأسبوع الدراسي للطلاب يوم الأحد، ومحافظات أخرى تقرر يوم الجمعة فقط إجازة،
فهذا الأمر يرجع لقرار المحافظين وليست وزارة التربية والتعليم.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم الإعلان عن جميع تفاصيل العام الدراسي الجديد
واليوم الرياضي فى مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي
الجديد2022/2023.