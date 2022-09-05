الإثنين 05 سبتمبر 2022
توقيت مصر 13:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

توضيح عاجل من التعليم بشأن إلغاء إجازة يوم السبت

تفاصيل هتك رجل عرض خادمته ابنة الـ 17 عامًا: بعد ما خلع معرفش يعمب حاجة معايا

«مرحبًا بالمنافسة مع الشناوي».. أول تعليق من محمد عواد بعد استبعاده من المنتخب

هبة قطب: مهمة الزوجة التزين لزوجها وقضاء رغبته وليس خدمته

الأزهر يطلق 14 طلقة تنهي فتنة « تمرد الزوجة»

لست طالبًا شهرة أو مال.. فريد الديب يكشف عن السبب الحقيقي لدفاعه عن محمد عادل

ناصر البرنس يكشف سبب إغلاق مطعم «كبدة البرنس»: لازم ألم نفسي شوية

الأهلي لـ كهربا : مشكلتك مع الزمالك مش بتاعتنا

تحبي الراجل خام ولا خبرة؟.. ندى الكامل ترد بجرأة على سؤال حساس

شاهد لحظة انتحار قاتل طالبة المنوفية: هي كانت كل حياتي

ADS
 

توضيح عاجل من التعليم بشأن إلغاء إجازة يوم السبت

1619603_0
وزارة التعليم
Native
Teads
الإثنين، 05-09-2022 01:16 م

تداول بعض رواد السوشيال ميديا أخبارا بشأن إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس، بعد قرار عودة الأنشطة الرياضية وتطبيق اليوم الرياضي بالمدارس بالعام الدراسي الجديد 2022/2023.

وفي نفس السياق، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هذه الأخبار المتداولة بشأن إلغاء إجازة السبت في المدارس بعد قرار اليوم الرياضي الكامل بالمدارس بدءا من العام الدراسي الجديد، لا أساس له من الصحة.

وأضاف المصدر: لم يتم إصدار قرار بإلغاء إجازة يوم السبت في المدارس بعد قرار اليوم الرياضي الكامل بالمدارس بدءا من العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وأوضح أن هناك عددا من المحافظات التي تقرر يومي الجمعة والسبت إجازة ليبدأ أول الأسبوع الدراسي للطلاب يوم الأحد، ومحافظات أخرى تقرر يوم الجمعة فقط إجازة، فهذا الأمر يرجع لقرار المحافظين وليست وزارة التربية والتعليم.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم الإعلان عن جميع تفاصيل العام الدراسي الجديد واليوم الرياضي فى مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد2022/2023.
 

إقرأ ايضا

2022_2_11_23_28_16_339

تفاصيل هتك رجل عرض خادمة ابنة الـ 17 عامًا: بعد ما خلع معرفش يعمل حاجة معايا

47720170529120345345

هبة قطب: مهمة الزوجة التزين لزوجها وقضاء رغبته وليس خدمته

2022_4_11_16_48_9_531

الأزهر يطلق 14 طلقة تنهي فتنة « تمرد الزوجة»

أخبار متعلقة

166-2

هجوم على وزير التعليم بسبب تكريم «لبلبة» لسبب غريب!

201806280149234923

رسميًا.. وزير التعليم يعلن تعديل مناهج الصف الرابع الابتدائي

202208150339383938

وزير التعليم يحسم كل الجدل المثار ويصدر 8 قرارات عاجلة

198-234252-minister-education-egypt-hegazy_700x400

أول قرار رسمي من وزير التعليم الجديد

images

أول تحرك من التعلم بشأن نتيجة أبناء عائلات معروفة في الصعيد

135-162435-high-school-egypt-privacy-exceeds-files_700x400

متاحة الأن.. ننشر نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس