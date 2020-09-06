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توضيح حاسم من الري حول تعرض مصر لسيول مثل السودان

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توضيح حاسم من الري حول تعرض مصر لسيول مثل السودان
 
الأحد، 06-09-2020 09:30 م الطيب حسين
أعلنت وزارة الري أنها رصدت كميات الأمطار التي سقطت على بعض محافظات الصعيد، مشيرة إلى أن الوزارة معنية بكل الأمطار على منابع النيل وطرق التعامل معها.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد السباعي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه تم إنشاء 588 منشأة صناعية لحماية المحافظات من أخطار السيول.

وردا على سؤال عما إذا كانت مصر تتعرض للأضرار التي تعرضت لها السودان بسبب الفيضان، قال المتحدث إن السد العالي يحمي مصر من أخطار الفيضان، حيث يخزن المياه، وإذا كانت هناك مياه أكبر من قدرة التخزين يتم تصريف الفائض.

ولفت السباعي إلى أن الفيضان هذا العام فوق المتوسط، لكن لا يمثل خطورة، مردفا: "ما يحدث في السودان لا يحدث في مصر، ويتم صرف المياه طبقا لبرامج محددة حسب الاحتياجات المائية، يمكن صرف كميات أكبر، كما نحافظ على المجرى المائي من الاختناقات والتعديات".

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