تورط مدير مدرسة مع تلميذة في فعل فاضح يهز المملكة

الأحد، 03-01-2021
01:00 م
المصريون
في واقعة صادمة، تورط مدير مدرسة
في جريمة فاضحة مع
تلميذة قاصر داخل مكتبه، وهي الجريمة التي اهتزت على وقعها المملكة
المغربية خاصة
إقليم القنيطرة.
حيث اعتقلت السلطات الأمنية المغربية الخاصة، مدير مدرسة
بشبهة ممارسة الجنس على تلميذة تدرس في مدرسته لا يتجاوز عمرها الـ8 سنوات.
وأبلغت التلميذة الضحية، والدتها بأن مدير المؤسسة التعليمية
يمارس عليها الجنس بشكل منتظم داخل مكتبه.
وبعد علم الأم بالفضيحة، أبلغت زوجها ووالد الضحية، الذي
التجأ إلى الجهات المعنية للتبليغ عن الجريمة النكراء، التي طالت إبنته الصغيرة.
ومباشرة، بعد تقديم والد الطفلة للشكاية، أقدمت السلطات الأمنية
على اعتقال مدير المدرسة، المتهم باغتصاب التلميذة ذات الثماني سنوات.
وأكدت مصادر مقربة من التحقيق، أن مدير المؤسسة التعليمية،
دأب على ممارسة الجنس بشكل منتظم على التلميذة الضحية، داخل مكتبه.
هذا، ومثل المدير المتهم يوم أمس السبت 2 يناير الجاري، أمام
النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة، بتهمة اغتصاب تلميذة تبلغ
من العمر 8 سنوات تتابع دراستها بالمؤسسة التعليمية التي يسيرها.