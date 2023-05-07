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تورط رجلي أعمال في تصوير فيلم مخل لرجل أعمال ثالث مع خادمة

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ارشيفية
الأحد، 07-05-2023 01:31 م

 

أحال  المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر رجلي أعمال وبائعة هوى وترزي إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بهتك عرض رجل أعمال آخر وتصويره فيلم إباحي  لعلاقة جنسية مع المتهمة الثانية التي تعمل خادمة في أوضاع مخلة ومنافية  للآداب.

 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين فيما عدا الأول خطفوا المجني عليه  بالتحايل لابتزاز المجني عليهما بتسجيلات إباحية، خلسة؛ فوضعوا لذلك الغرض مكيدة محكمة وزعوا فيها الأدوار بينهم؛ باستدراج ثانيتهم بائعة الهوى  إلى عين استأجراها ثالثهم وهيئاها مسرحا لإتمام جرمهم

 

واقترنت بتلك الجناية جناية أخرى، هي أنه في ذات الزمان والمكان هتكوا عرض المجني عليه سالف الذكر بأن تمكنوا من استدراجه صوروه خلسة حال إتيان أفعال الفحش مع ثانيتهم بكاميرات هاتف ذكي ثبتوه بمسرح الواقعة حسبما جرى اتفاقهم المسبق مع المتهم الأول.

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