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توحيد الامتحانات.. وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا

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وزير التعليم
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الخميس، 28-10-2021 02:30 م
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل الخطط الدراسية لمادة اللغة الانجليزية بمدارس التعليم الفني  (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ومدارس التعليم المهني والمزدوج ، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذا القرار هدفه توحيد امتحانات الدبلومات الفنية.
حيث وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ما يلي :
توحيد الحصص بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث و الخمس بجميع النوعيات لتصبح 3 حصص أسبوعيا.
توحيد الحصص في مدارس التعليم الفني المهني الفندقي لتصبح حصتان اسبوعيا أسوة بمدارس التعليم الفني المهني (الصناعي - الزراعي)
توحيد درجة النهاية الصغرى لمادة اللغة الإنجليزية بجميع مدارس التعليم الفني(جميع الشعب والتخصصات) في صفوف النقل وذلك اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022.
 

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