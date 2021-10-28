توحيد الامتحانات.. وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا

الخميس، 28-10-2021
02:30 م
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل الخطط الدراسية لمادة
اللغة الانجليزية بمدارس التعليم الفني (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ومدارس التعليم المهني والمزدوج ، ومدارس التكنولوجيا
التطبيقية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذا القرار هدفه توحيد امتحانات
الدبلومات الفنية
.
حيث وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ما
يلي :
توحيد الحصص بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث و الخمس بجميع
النوعيات لتصبح 3 حصص أسبوعيا.
توحيد الحصص في مدارس التعليم الفني المهني الفندقي لتصبح حصتان اسبوعيا أسوة
بمدارس التعليم الفني المهني (الصناعي - الزراعي)
توحيد درجة النهاية الصغرى لمادة اللغة الإنجليزية بجميع مدارس التعليم
الفني(جميع الشعب والتخصصات) في صفوف النقل وذلك اعتبارا من العام الدراسي الحالي
2021 / 2022.