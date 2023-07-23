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توجيه مهم.. ازاي تحافظ على الأجهزة الكهربائية وقت انقطاع التيار

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ثلاجة
الأحد، 23-07-2023 01:09 م


 

علق أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، على أزمة انقطاع التيار وعودته أكثر من مرة، قائلًا: "أمر يتسبب في تلف الأجهزة الكهربائية"، مشددًا على ضرورة إغلاق المفتاح الرئيسي للمنزل بعد انقطاع الكهرباء وفصل الأجهزة من الكهرباء أو الإعتماد على مثبت الكهرباء في حالة انقطاعها لأنه يمتص القدرة الزائدة.

 

وقال "هلال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البد" اليوم السبت، إن هناك زيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية بشكل كبير كما أن هناك ركود كبير في حركة البيع، مشيرًا إلى أن هناك نقص في المعروض شمل كل الأصناف بداية من التكييفات والثلاجات.

 

وأضاف، أن سعر التكييف 1.5 حصان وصل 18 ألف جنيه والأسعار كانت النصف منذ عام وربما 60 % مما عليه الآن، موضحًا أن 90 مستلزمات الإنتاج للأجهزة الكهربائية تأتي من الخارج بالعملة الصعبة وهذا يحمل الصانع والمستهلك أعباء كبيرة.

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