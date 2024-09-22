الأحد 22 سبتمبر 2024
توقيت مصر 21:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وزير الخارجية يرد على إمكانية العمل العسكري ضد سد النهضة:"قضية حياة أو موت"

ضبط مدير مدرسة بالفيوم يمارس الجنس مع عاملة داخل الفصل

بيان من نقابة الأطباء بشأن إصابات أسوان

توجيهات جديدة من السيسي بشأن الكهرباء

فيديو.. شاب تركي يطلق النار على سورية وسط الشارع والكشف عن السبب

شاهد.. مشاجرة عنيفة داخل مسجد بسبب الخلاف على الإمام وإصابة 50

فيديو.. شقيق فهد المولد يكشف حالته بعد نقله عبر الإخلاء الطبي الجوي

فيديو من قلب "حيفا" يوثق الدمار جراء صواريخ حزب الله

قرار مفاجئ من النيابة تجاه صلاح التيجاني

الشرطة تكشف مفاجأة عن فيديو "فتاة الجيزة"

توجيهات جديدة من السيسي بشأن الكهرباء

2024_9_22_13_39_36_790
ا
الأحد، 22-09-2024 02:01 م

 

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان الأحد، أن الاجتماع تناول خطط تطوير منظومة الكهرباء الوطنية، وآليات التمويل المتاحة في هذا الصدد، حيث تم استعراض الاستثمارات المطلوبة لتطوير شبكات التوزيع ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام، خاصة في محافظات الصعيد.

 

كما اطلع الرئيس، خلال الاجتماع، على جهود التوسع في مشروعات توليد الكهرباء، ومشروعات تخزين الطاقة المتجددة وسبل الاستفادة منها لمواجهة الأحمال المرتفعة وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، بما يعضد من جهود الحكومة للقضاء على المعوقات التي تطلبت تخفيف الأحمال خلال الفترة السابقة.

 

وناقش الاجتماع، تطور الأعمال بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية ومجريات التنفيذ والجدول الزمني، وما تم إنجازه على كل المستويات، هندسيا وفنيا وإداريا، وعلى مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وذلك في ضوء الالتزام بتطوير قطاع الطاقة النووية كركيزة أساسية لتنويع مصادر توليد الكهرباء، وفي إطار تحقيق رؤية مصر 2030.

 

وتضمن الاجتماع، استعراض برامج إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالمدن الجديدة، بما في ذلك محطات المحولات، إلى جانب الموقف التنفيذي لمد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي إلى تلك المدن.

 

كما تم تناول مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، واستعدادات البنية التحتية الوطنية لهذا الربط، وتم كذلك استعراض استراتيجيات العمل مع القطاع الخاص، للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية، لمواصلة النهوض بالخدمة وضمان جودة التشغيل وتحسين معدلات الأداء.

 

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بمواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في جميع محافظات الجمهورية، والعمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة في ضوء النمو السكاني وبرامج التنمية، من خلال التحديث المستمر لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وتعزيز كفاءة الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يؤدي في النهاية إلى دعم وتعزيز جهود تحقيق التنمية الوطنية الشاملة.

إقرأ ايضا

66ee8e3e4c59b74db912c13d

وزير الخارجية يرد على إمكانية العمل العسكري ضد سد النهضة:"قضية حياة أو موت"

mqdefault

ضبط مدير مدرسة بالفيوم يمارس الجنس مع عاملة داخل الفصل

images

بيان من نقابة الأطباء بشأن إصابات أسوان

أخبار متعلقة

2274724_0

السيسي يصدر قرارا بإنهاء خدمة 11 مستشارا برئاسة الجمهورية

66d740d4423604366c34a4f2

السيسي يزور تركيا.. وبيان تركي رسمي يكشف تفاصيل الزيارة