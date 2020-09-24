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توجه رسالة طولها 15 مترًا إلى جارتها بسبب لعب الأطفال

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الرسالة
الخميس، 24-09-2020 08:48 م فتحي مجدي

تلقت امرأة رسالة مكتوبة بخط اليد طولها 15 مترًا من جارتها بعد خلاف بينهما حول ألعاب أطفال.

وقالت المرأة عبر منصة "رديت" للتواصل الاجتماعي، إن جارتها تطالب بإعادة بعض الألعاب التي تدعي أنها تُركت في فناء منزلها الخلفي.

وأخبرت المرأة جارتها بأنها "مرحب بها للغاية للحضور والبحث عن أي شيء آخر قد يكون ملكهم"، وبدلاً من قبولها العرض، وجهت إليها الرسالة المطولة.

في الرسالة، أشارت الجارة إلى أن ابنتها البالغة من العمر سبع سنوات هي التي أصرت على كتابة الرسالة التفصيلية. 

بعد مشاركة المذكرة على الإنترنت، أصيب الكثيرون بالصدمة. قال أحد المعلقين "لقد بذلوا جهدًا أكبر في هذا مما أفعله في ملصقات مدرستي". ومازح آخر: "تخيل أنك غاضب جدًا من جارك حتى تذهب وتشتري لفافة لعنة الله".

بينما سأل شخص آخر ببساطة "من لديه الوقت؟".

 

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