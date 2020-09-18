تهمة جديدة خطيرة تلاحق اليوتيوبر أحمد و زينب

الجمعة، 18-09-2020
10:53 ص
إيمان هاني
أكدت الدكتور سحر
السنباطى، أمين عام مجلس القومى الأمومة والطفولة، أن التوجه العام لمجلس الأمومة والطفولة،
يهدف لحماية الأطفال، قائلا :" ما حدث من اليوتيوبر
ز أحمد حسن وزينب كارثة
فهم كرروا أخطائهم".
وأضاف خلال برنامج
المصرى أفندى، خلال برنامج المصرى أفندى، مع الإعلامى أحمد سالم، قائلا :"
فعلوا نفس الغلطة العام الماضي ،و التنيه الأول كان شفويا، ولكن لم يستجيبا، ففى أوروبا،
والولايات المتحدة، تؤخذ إجراءات قانونية ضد الأهل".
وتابعت:"
أصل الموضوع الاستغلال التجارى للطفلة، لأنه يعد من جوانب الإتجار بالبشر، وهى التهمة
الرئيسية، وهذا لا يسيء لهذه الطفلة فقط، ولكن يبثون سموم فى وجدان متابعين آخرين،
فكل الاحترام لقرار القضاء، ولكن عليهما أن يكونا أسوياء حتى يخرج الأطفال أسوياء".