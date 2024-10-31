تهمة جديدة باعترافاتها.. بلاغ للنائب العام ضد هدير عبدالرازق

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد البلوجر هدير عبد الرازق، اتهمها فيه بالتهرب الضريبي من أرباح الإعلانات المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها عبر الفيديوهات على موقع "تيك توك" ومنصات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المحامي صبرة القاسمي في البلاغ رقم 964881 لسنة 2024، عرائض النائب العام، أن البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق قد صرحت في لقائها التلفزيوني مع الإعلامية ياسمين الخطيب، ببرنامج "شاي بالياسمين" على قناة النهار، بأنها تقوم بتقديم إعلانات لمستحضرات تجميل ولوازم نسائية وملابس من ماركات عالمية ومحلية.

وأضاف القاسمي في بلاغه أن البلوجر هدير عبد الرازق تستخدم "تيك توك" ومنصات الإنترنت المختلفة لتسويق هذه المنتجات بهدف التربح، مما يدر عليها أرباحًا ضخمة تتجاوز الملايين دون سداد الضرائب أو تقديم إقرارات ضريبية.

وأشار البلاغ إلى أن إعلاناتها المباشرة وغير المباشرة تستخدم مختلف الوسائل بهدف تحقيق الربح، مما أسفر عن مكاسب بالملايين دون دفع ضرائب، ما يعد تهربًا ضريبيًا واضحًا وإهدارًا للمال العام، بالإضافة إلى إخلالها بالمواد 11 و14 و53 من الدستور المصري التي تؤكد مبدأ المساواة بين المواطنين وسداد مستحقات الدولة.

وأكد القاسمي أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2024، ينص بوضوح على استحقاق الدولة للضرائب عن الأعمال المدرة للربح، بما في ذلك الإعلانات، ويجرم التهرب الضريبي. وطالب في بلاغه بالتحقيق مع البلوجر الشهيرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.