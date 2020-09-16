تهز دولة عربية.. يقتل شقيقه بوجود والده والسبب صادم

الأربعاء، 16-09-2020
03:04 م
محمد فضل- متابعات
أقدم شاب سوري على قتل شقيق
ه، في وجود والد
هما، بسبب خلاف على زجاجة خمر.
وتلقت الأجهزة الأمنية في العاصمة دمشق بلاغا بدخول مصاب بطعنتين في الرقبة
والصدر إلى المستشفى، وبتوجه رجال الأمن إلى هناك وجدوا أن المصاب فارق الحياة.
وادعى الجاني أن الضحية توفي بعد أن ضرب نفسه بوساطة زجاج مكسور وهو في
حالة سكر شديد، إلا أن التحقيقات اشتبهت فيه، نظرا لأنه كان في حالة سكر أثناء
وقوع الجريمة.
وبعدها اعترف المتهم بجريمته، مبينا أن خلافا بينه وبين شقيق
ه اندلع وهما
في حالة سكر شديد كونهما من مدمني الكحول، حيث قام بطعنه طعنتين بسكين مطبخ، ثم
أوقف سيارة أجرة وقام بإسعافه إلى المستشفى، وبعد إسعافه خرج من المستشفى واشترى
قارورة كحول وقام بشربها.
وقال والد
الشقيق
ين إنه سمع ولديه يصرخان على بعضهما البعض بسبب خلافهما
على زجاجة خمر، وفض الخلاف بينهما، وعندما عاد لغرفته تشاجرا مجددا ووقعت الجريمة.