تهز دولة عربية.. يغرس سكينًا في ظهر مؤذن لانزعاجه من صوت الآذان

الثلاثاء، 16-11-2021
04:00 م
تعرض مؤذن
للطعن
بسكين
في ظهره، على يد شخص داخل أحد مساجد مدينة المهدية
التونس
ية.
وحسب تصريحات لوزير الشؤون الدينية التونس
ي إبراهيم الشائبي، فإن حالة
المؤذن
المطعون حرجة، حيث تم نقله إلى المستشفى العسكري "لمحاولة نزع السكين
الذي غرس في ظهره".
وعن طبيعة الحادث، استبعد الوزير التونس
ي أن يكون إرهابيا، مرجحا أن يكون
المعتدي مضطربا نفسيا.
وقال: "المعتدي يعاني من اضطرابات نفسيّة، وربما يكون صوت الأذان
والقرآن يزعجه"، حسب تعبيره.
يشار إلى أن تونس
كانت قد أعلنت عزمها تدريب المؤذن
ين، على طرق النطق
التونس
ي السليم لمخارج الحروف عند رفع الأذان وفقا للمدرسة وللمقامات التونس
ية،
وذلك على أيدي أساتذة مختصين في الصوتيات والموسيقى.