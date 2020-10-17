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تهز دولة عربية.. يغتصب زوجته الحامل رفقة أصدقائه (تفاصيل صادمة)

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اغتصاب
 
السبت، 17-10-2020 02:09 م محمد فضل

في جريمة أثارت الرأي العام في المغرب، أقدم رجل على احتجاز زوجةه بالقوة وتعذيبها والاعتداء عليها جنسياً رفقة اثنين من أصدقائه، في مدينة مراكش.
ووفق ما ذكر موقع محلي، فإن السلطات المغربية أوقفت ثلاثة أشخاص، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية العديدة؛ وذلك لتورطهم في جريمة تتعلق بالاحتجاز والاعتداء الجنسي المقرون بالعنف، والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والمشاركة.
وأوضح البلاغ أن مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش كانت قد توصلت، يوم الأربعاء، بشكوى من سيدة حامل تتهم فيها زوجها، الذي تجمعها به مشاكل أسرية وصلت إلى الطلاق، وإرغامها على مرافقته على متن سيارة خاصة واحتجازها بإحدى الشقق السكنية، قبل تعرضها لاعتداء جنسي تحت الإكراه، متبوع والإيذاء العمدي والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وقص شعرها بالعنف، وذلك بمشاركة اثنين من أصدقائه.
تم إيداع المشتبه بهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه عناصر الشرطة القضائية وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف تحت إشراف النيابة العامة المختصة في المغرب؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الجريمة.
 

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