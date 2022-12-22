الخميس 22 ديسمبر 2022
توقيت مصر 17:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تبعات المونديال.. «مبابي» يُخيّر باريس سان جيرمان: أنا أو ميسي

تهز دولة عربية.. فتاة تفتح النار على أسرتها وتقتل 3 وتصيب اثنين

بعد تراجع الأداء.. شوبير يوجه رسالة نارية إلى جماهير الأهلي

إحالة 11 عاملًا بجامعة الأزهر إلى المحاكمة العاجلة.. تفاصيل

مفاجأة.. مدرب الأهلي يطلب هذا اللاعب لقيادة هجوم الفريق

قبل اجتماع المركزي.. سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري

فيديو صادم.. أول امرأة عربية تعلن الزواج من رجلين في وقت واحد: القانون لا يمنع

بعد ساعات.. قرار مرتقب من البنك المركزي برفع سعر الفائدة

خدرها وعاشرها جنسيًا.. الداخلية تعلن ضبط طبيب مدينة نصر

طلاق الفنانة صابرين بعد 20 عامًا من الزواج

ADS
 

تهز دولة عربية.. فتاة تفتح النار على أسرتها وتقتل 3 وتصيب اثنين

46166_14_1671660423
فتاة قتلت ثلاثة من أفراد أسرتها
Native
Teads
الخميس، 22-12-2022 02:56 م


أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، فجر الخميس، إلقاء القبض على فتاة قتلت ثلاثة من أفراد أسرتها بالرصاص، وأصابت اثنين.

وقال الناطق الاعلامي باسم المديرية، عامر السرطاوي، إن "بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة إربد بقيام فتاة تبلغ 17 عاما، بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري (بومبكشن) على أفراد أسرتها، على خلفية خلافات عائلية".

وأضاف السرطاوي في بيان، أنه نتج عن الحادثة، مقتل 3 من أفراد الأسرة وإصابة اثنين آخرين.
وتابع أن قوة أمنية تحركت إلى مكان وقوع الحادثة، وألقت القبض على التاة وضبط السلاح الناري المستخدم، فيما بوشر التحقيق معها.
ولم يكشف الأمن الأردني، عن مزيد من التفاصيل، أو ملابسات الخلافات العائلية التي أدت إلى وقوع هذه الجريمة.
وبحسب ناشطين وصفحات على موقع "فيسبوك"، فإن طفلين من بين الوفيات، أحدهما يبلغ من العمر 8 أعوام، والآخر 14عاما.
وكانت الأم أحد المصابين الاثنين، وحالتها "حرجة".
 

إقرأ ايضا

20221215021508158

تبعات المونديال.. «مبابي» يُخيّر باريس سان جيرمان: أنا أو ميسي

download

إحالة 11 عاملًا بجامعة الأزهر إلى المحاكمة العاجلة.. تفاصيل

Fkf5tpeWAAAr-T3

فيديو صادم.. أول امرأة عربية تعلن الزواج من رجلين في وقت واحد: القانون لا يمنع

أخبار متعلقة

Capture

شاهد.. أردني يعثر على أمه المصرية بعد 43 عامًا (تفاصيل مؤثرة)

sijn

الحكم على رئيس دولة عربية سابق بالسجن مدى الحياة بتهمة الخيانة العظمى

e6d6f46ca7e059522f15c09d95304ff0

فيديو أثار ضجة.. بلطجي يجبر شابًا على خلع ملابسه وتقبيل قدمه

1946903_0

بيان نهائي من النيابة يكشف سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بمصر