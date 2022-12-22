تهز دولة عربية.. فتاة تفتح النار على أسرتها وتقتل 3 وتصيب اثنين

فتاة قتلت ثلاثة من أفراد أسرتها

Teads NativeTeads





أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، فجر الخميس، إلقاء القبض على فتاة قتلت ثلاثة من أفراد أسرتها بالرصاص، وأصابت اثنين.



وقال الناطق الاعلامي باسم المديرية، عامر السرطاوي، إن "بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة إربد بقيام فتاة تبلغ 17 عاما، بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري (بومبكشن) على أفراد أسرتها، على خلفية خلافات عائلية".



وأضاف السرطاوي في بيان، أنه نتج عن الحادثة، مقتل 3 من أفراد الأسرة وإصابة اثنين آخرين.

وتابع أن قوة أمنية تحركت إلى مكان وقوع الحادثة، وألقت القبض على التاة وضبط السلاح الناري المستخدم، فيما بوشر التحقيق معها.

ولم يكشف الأمن الأردني، عن مزيد من التفاصيل، أو ملابسات الخلافات العائلية التي أدت إلى وقوع هذه الجريمة.

وبحسب ناشطين وصفحات على موقع "فيسبوك"، فإن طفلين من بين الوفيات، أحدهما يبلغ من العمر 8 أعوام، والآخر 14عاما.

وكانت الأم أحد المصابين الاثنين، وحالتها "حرجة".