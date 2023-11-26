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تهز دولة عربية.. علاقة محرمة بين رجل وابنته تنتهي بفاجعة

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ارشيفية
الأحد، 26-11-2023 01:17 م


أنهى عراقيون حياة قريبهم وابنته، بعدما داوم على اغتصابها مرات عدة في محافظة ديالى وسط البلاد.
وذكر موقع "شفق نيوز" الإخباري نقلًا عن مصدر أمني قوله إن الرجل المشار إليه اغتصب ابنته مرات عدة في قضاء الخالص.
وأضاف المصدر أن أقارب الرجل وابنته اكتشفوا الأمر، واستقر رأيهم على التخلص من الرجل وابنته، وقتلوه بالفعل مع ابنته.
وتمكنت قوات الأمن العراقية من ضبط الجناة وإحالتهم إلى الجهات المختصة، ويخضعون الآن للتحقيق الأمني لكشف ملابسات الحادث بالكامل.
وفي مطلع نوفمبر الجاري، شهدت محافظة البصرة جريمة قتل عائلية بسبب قضية شرف، وتبين أن القتيل أربعيني قُتل على يد خاله.
وقال مصدر أمني عراقي إن الجريمة جاءت مقترنة بقضية شرف "زنا محارم"، فيما هرب الجاني إلى جهة غير معلومة، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبطه.

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