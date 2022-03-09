تهز دولة خليجية.. فتاتان تقتلان والدتهما وتفصلان رأسها عن جسدها

الأربعاء، 09-03-2022
06:18 م
أفادت وسائل إعلام كويتية أن فتاة
ين قتلتا أمهما طعنا ونحرا في منطقة الدوحة لخلافات بينهما، وفصلتا الرأس عن الجسد.
ووفقا لصحيفة الراي الكويت
ية فقد ضبطت الفتاة
ان في البيت نفسه، كما عثرت الأدلة الجنائية على السكين التي استخدمت أداة للجريمة. كما تعمل النيابة والطب الشرعي على معاينة مسرح الجريمة.
من جهتها قالت صحيفة القبس الكويت
ية إن أجهزة الأمن تتعامل حالياً مع بلاغ ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع جريمة قتل بشعة حيث أقدمت فتاة
على قتل والدتها طعناً بآلة حادة. وقال مصدر أمني: «إنه وفور ورود البلاغ توجه رجال المباحث والأمن العام والنجدة إلى الموقع لكشف أسباب وملابسات الجريمة».