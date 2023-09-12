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تهز بورسعيد.. يذبح شقيقته في الشارع أمام مسجد الحسين والسبب صادم!

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الضحية
الثلاثاء، 12-09-2023 09:21 ص

 

شهد حي المناخ بمحافظة بورسعيد، في الساعة الأولى من اليوم الثلاثاء، جريمة مقتل فتاة على يد شاب في الشارع أمام مسجد الحسين.

 

تلقى اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إخطارا بمقتل فتاة على يد شاب بالشارع أمام مسجد الحسين في المنطقة الثامنة بحي المناخ.

 

وكشف شهود عيان أن اثنين كانا يستقلان دراجة بخارية استوقفا الفتاة أثناء سيرها بالشارع أمام مسجد الحسين وقام أحدهما بالتعدي على الفتاة بسلاح أبيض بحوزته وأصابها بالرقبة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتمكن الأهالي من الإمساك بأحدهما بينما لازا الثاني بالفرار.

 

وشُكل فريق بحث جنائي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة وضبط المتهم الثاني ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.

ولاحقًا، كشفت التحقيقات الأولية لجهات التحقيق أن المتهم شقيقها، كما كشفت التحقيقات مع "م.ن"، شقيق المجني عليها، والمتهم بقتلها بالشارع أمام مسجد الحسين، وسؤال شهود عيان الواقعة، عن أن المتهم بالقتل أقدم على جريمته اعتراضًا على خطبتها من أحد الأشخاص.

كما تبين أن المجني عليها: فريدة نبيل السيد عثمان، وعمرها حوالي 25 عامًا، تعمل في محل لبيع واستئجار فساتين الزفاف نطاق حي الشرق.

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