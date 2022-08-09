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تهز الوسط الفني.. ضبط فنانة شهيرة متلبسة بالزنا مع شاب على سرير زوجها

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تهز الوسط الفني.. ضبط فنانة شهيرة متلبسة بالزنا مع شاب على سرير زوجها المخرج

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ارشيفية
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الثلاثاء، 09-08-2022 12:11 م

في فضيحة مدوية هزت الوسط الفني في تونس، تمكن مخرج معروف من الإيقاه بزوجته متلبسة بممارسة الزنا مع شاب على سريره داخل شقته.
وفي التفاصيل، التي نشرتها وسائل إعلام تونسية، فقد أوقفت السلطات الأمنية التونسية فنّانة مشهورة بعد أن تم ضبطها رفقة عشيقها في شقة زوجها، الذي أعد لها كمينا مُحكما ثم اتصل بالعناصر الأمنية لإلقاء القبض عليها.

وأذنت النيابة العامة بتوقيف الفنانة وعشيقها، للتحقيق معهما في جريمة زنا، إضافة إلى جريمة تعاطي المخدرات.
وكشفت مصادر ، أن زوج الفنانة وهو مخرج سينمائي معروف في تونس، تقدم بشكاية ضد زوجته، حيث أفاد أنه يسكن مع زوجته بشقة "بحي النصر" ، ويتردد عادة على فرنسا وأن لديه كاميرا مراقبة بالشقة.
وأوضحت أن زوج الفنانة أكد للسلطات الأمنية أنه اطلع على تسجيلات الكاميرا، التي لا علم لزوجته بوجودها، ليكتشف أن زوجته تدخل بصحبة شاب لا يعرفه.
وأشارت إلى أن زوج الممثلة عاد الى تونس وتمكن من ضبطهما داخل منزله، فأعلم قوات الأمن حيث تعهدت الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بالموضوع بالتنسيق مع النيابة العامة.
وألقت العناصر الأمنية القبض على الممثلة بصحبة عشيقها بالمنزل، وبتفتيش المكان تم العثور على قطع يشتبه في كونها مواد مخدرة، سيتم تحليلها للتثبت منها.
 

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