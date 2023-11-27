تهز المنصورية.. ينهي حياة زوجته أثناء سجودها في صلاة المغرب لسبب صادم

الإثنين، 27-11-2023
01:10 م
جريمة لا تصدق شهدتها منطقة المنصورية
بمحافظة الجيزة، حين أجهز رجل على زوجته وهي ساجدة لصلاة المغرب.
وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام أن الأجهزة الأمنية ضبطت المتهم بقتل زوجته خلال أدائها صلاة المغرب داخل منزلهما في المنصورية
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وكشفت التحريات أن المتهم كان مختبئًا في منزل بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، وجرى عرضه على النيابة لسماع أقواله بعد معاينة مسرح الجريمة.
وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان المجني عليها بعد انتهاء إجراءات الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، لمعرفة أسباب الوفاة وتوقيتها وأدوات الجريمة.
وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، كما استدعت أسرة المجنى عليها، فيما قال بعض أفراد أسرتها إن زوجها أنهى حياتها بعد مشاجرة بينهما لرفضها إعطائه مبلغًا ماليًا.