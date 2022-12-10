تهز المحلة.. العثور على الشيخ يوسف رجب مذبوحًا وصدمة بعد الكشف عن الجاني

السبت، 10-12-2022
12:18 م
في واقعة صادمة ومحزنة، أقدم شاب على نحر عمه الشيخ يوسف
رجب داخل محله عمله، في قرية بلقينا التابعة لمركز المحلة
الكبري بمحافظة الغربية.
وسادت حالة من الصدمة لدى إعلان وفاه شيخ ملتحي في نهاية العقد السادس من عمره منحورا بأداة حادة
"سكين" في ظروف غامضة أثناء تواجده في مكان عمله بأحد الجراجات بوسط القرية.
وكثفت الأجهزه الأمنيه
بمديرية أمن الغربية من جهودها لضبط الجناة والتحرك لتحديد هويته وضبطه لتسليمه للعدالة
.
في ذات السياق نجح ضباط فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة
وقوات من الشرطة السرية والنظامية من كشف غموض
الجريمة.
وكشفت التحريات الأمنية أن وراء مقتله ابن شقيقه وانتقامه
منه بالتربص وقتله بسبب خلافات مالية .
في المقابل أصدر المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول
لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز المحلة
بسرعه فتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة الشيخ ملتحي والتأكد من وجود شبهات جنائية
وتحديد هوية مرتكب الحادث .
كما وجهت جهات التحقيق بأهمية سماع أقوال المتهم وتفريغ كاميرات
مراقبه بمحيط موقع الحادث وسماع أقوال شهود العيان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية
حيال الواقعة.
"قتلته وانا مغيب انتقاما لحقي وهربت للتخفي عن محل
الواقعة" بتلك الكلمات أدلي المتهم "م ن"26 سنة بأقواله أمام جهات التحقيق في حالة من الانهيار
والصدمه حال سقوطه في قبضه رجال الشرطة لافتا أن الخلافات المالية نشبت بسبب أعمال
تجارية في مجال السمسره والاستثمار العقاري.
كما أعلن المتهم والدموع تنهمر من عينيه باكيا "الحمد
الله على كل شىء .. الشيطان زين لي التخلص من حياته بكل سهوله واقدمت علي تنفيذ باستخدام
أداة حاده سكين والتعدي عليه بخبطه برقبته وراسه من الخلف " .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها
بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرته كما قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.