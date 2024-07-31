تهز القليوبية.. ينهي حياة أبنائه الأربعة ويرسل صور جثثهم إلى زوجته





تجرد أب من كل مشاعر الأبوة والإنسانية وقتل أبنائه الأربعة دون أن يشعر بأي حزن أو ندم، إذ أحضر عصير مثلج ووضع به مخدر وأعطاه لهم لتناوله، وفور فقدهم الوعي نقلهم أعلى سرائرهم ووضع ابنتيه الصغيرتين بجوار بعضهما كما وضع ابنته الكبرى بجوار نجله الأكبر، وأخرج هاتفه المحمول وصور جثثهم بمقطع فيديو وأرسله لزوجته كنوع من معاقبتها على ترك منزل الزوجية ورفضها الرجوع.

لم تشهد قرية حلابة التابعة لمدينة قليوب في محافظة القليوبية، مثل تلك الجريمة البشعة من قبل، ووفق ما ذكره شهود العيان فإن المتهم كان في حاله ولم يختلط بأهالي القرية، حيث أنه من قرية مجاورة هي "صنافير"، والجميع كان يعلم أنه تشاجر مع زوجته قبل الحادث بأيام وتركت له منزل الزوجية ليستيقظ أهالي القرية على تلك الجريمة البشعة.

أضاف الجيران، أن المتهم كان يعمل تاجر ماشية في سوق العبور ولم يحالفه الحظ وخسر الكثير من أمواله، واتجه لشرب المخدرات، فيما كشفت المعاينة الأولية، أن المتهم طعن أبنائه بسلاح أبيض عدة طعنات أودت بحياتهم، حيث تخلص من أبنائه الأربعة جميعًا وفرّ هاربًا، وتركهم غارقين في دمائهم.

وتبين من تحريات رجال المباحث أن الأشقاء الذين قتلهم والدهم، هم كل من جلال عبد العظيم، 21 عامًا، و"تسنيم" 18 عامًا، و"ريتاج" 9 أعوام، و"نديم" 15 عامًا، وأن الأب مرتكب الواقعة كان يمر بحالة نفسية سيئة بعدما تركت زوجته المنزل جعلته يقدم على ارتكاب تلك الواقعة البشعة.

جرى ضبط الأب المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة.