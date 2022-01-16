الأحد 16 يناير 2022
توقيت مصر 23:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

زوجة الإبراشي تكشف مفاجأة عن آخر ما قاله عن الطبيب المتسبب في وفاته

زوج يلجأ للمحكمة لفسخ عقد الزواج بعد أسبوعين من الزواج والسبب صادم

تهز الشرقية.. يذبح شقيقه بدم بارد والسبب صادم

زوج العروس التي توفيت في «ليلة الدخلة» يكشف مفاجأة عن ما حدث

رسميًا.. «كاف» يعلن عقوبات على 3 منتخبات ومصر تهدد بالانحساب من البطولة

زوجة صبري عبدالمنعم تفاجئه على الهواء: انا معجبة بيك.. ورد مؤثر

5 أعراض مهمة تظهر في الجسم تدل على الإصابة بالسرطان

سماء السعودية والإمارات تشهد ظاهرة غريبة لمدة 13 يومًا

دولة خليجية تستعد لاستقبال أسوأ خمسة أيام في السنة

مفاجأة صادمة عن هوية مرتكب جريمة قتل زوج وطعن زوجته في الفيوم

ADS
 

تهز الشرقية.. يذبح شقيقه بدم بارد والسبب صادم

resize1642331441430
ا
Native
Teads
الأحد، 16-01-2022 02:12 م
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل أربعيني، قتل شقيقه بجرح ذبحي في الرقبة وعدة مناطق متفرقة بالجسد، بسبب خلافات نشبت بينهما سببها لهو الأطفال ومشاجرات النساء في منزل العائلة في قرية طحلة بردين، التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
وتفصيلا، ورد بلاغ إلى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، يفيد بنشوب مشاجرة في القرية بين مواطن يدعى عامر الذي يبلغ من العمر 39 عاما، ويعمل كسائق، وشقيقه الأكبر محمد البالغ من العمر 44 عاما، وهو عامل في إحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان، لفظ على إثرها الأول أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته بجرح ذبحي في الرقبة، وعدة مناطق بأنحاء متفرقة بالجسد على يد الثاني شقيقه الأكبر.
وأشارت التحريات،  إلى أن المشاجرة بين الأخوين نشبت بسبب الخلافات العائلية ومشاجرات زوجتي الطرفين، إثر مشاكل سابقة سببها لهو الأطفال، وفر هاربا، قبل ساعات من ضبطه والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق.
 

إقرأ ايضا

image

زوجة الإبراشي تكشف مفاجأة عن آخر ما قاله عن الطبيب المتسبب في وفاته

download

زوج يلجأ للمحكمة لفسخ عقد الزواج بعد أسبوعين من الزواج والسبب صادم

1715993_0-645x485

زوج العروس التي توفيت في «ليلة الدخلة» يكشف مفاجأة عن ما حدث

أخبار متعلقة

1469553_0

تهز الدقهلية.. زوج يذبح زوجته ويفر هاربًا

images

خناقة على «فيسبوك» تتحول إلى جريمة قتل