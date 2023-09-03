تهز الزمالك.. يقتل والده ثم يسجد شكرًا لله في الشارع

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جثة
الأحد، 03-09-2023 11:22 ص


شهدت منطقة الزمالك في القاهرة جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها رجل مسن على يد ابنه.

تفاصيل الواقعة تشير إلى أن والد المتهم اكتشف قبل أيام أن ابنه يتعاطى المواد المخدرة فقرر طرده من المنزل.

لكن الابن استمر في التواصل مع والدته للحصول على الأموال التي كانت تمده بها دون علم والده.في يوم الواقعة، طلب الابن الأموال من والدته لشراء المواد المخدرة، لكن والده رفض وحاول طرده من المنزل.

هذا الرفض أدى إلى نشوب مشاجرة بين الابن ووالده، وفي نهاية المطاف هاجم الابن والده بالضرب وأطبق ذراعه حول عنقه حتى فارق الحياة.

بعد ارتكاب الجريمة، نزل الابن إلى الشارع ووجه رأسه نحو السماء ثم سجد على الأرض.

وبعد وقت قليل، تم اكتشاف الجريمة، وقامت السلطات الأمنية بالقبض على المتهم.

وأثارت الواقعة صدمة واستياءً كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

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