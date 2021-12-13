تهز الدقهلية.. تقتل زوجها بعد 6 أشهر من الزواج والسبب صادم

الإثنين، 13-12-2021
09:24 ص
شهدت محافظة الدقهلية
، واقعة مأساوية حيث أقدمت فتاة على قتل زوج
ها بعد 6
أشهر من زواجهما ، بطعنة نافذة في الصدر ، عقب طلبه منها تحضير العشاء .
وتلقت الشرطة، بلاغاً من أسرة المجني عليه ، يفيد بتعرض نجلهم للقتل على يد
زوجته التي فرت هاربه إلى منزل والدها .
على الفور انتقلت قوة من رجال الأمن وتم ضبط الزوجة ، وبسؤالها عن الواقعة
، اعترفت بارتكابها ، مٌشيره إلى أنه اعتدى عليها بالضرب بعدما عاد من عمله ليلاً
” سائق ميكروباص ” وسألها عن تحضير العشاء فأخبرته أنها لم تقوم بتحضير الطعام
نظراً لعدم توفر مال يكفي وأنه خرج صباحاً ولم يترك لها مصروفاً للمنزل، فنشبت
مشادة بينهما وقام بضربها ، ولم تشعر بنفسها وهي تدخل مطبخها وتسحب السكين وتغرسه
في صدر زوجها، وهربت واختبأت بمنزل والدها بنفس القرية، حتى تم القبض عليها.
وخلال التحقيقات أكدت أسرة الضحية أنهم شاهدوا الزوجة تخرج سريعاً من
المنزل وتجري، فدخلوا إلى شقتها ووجدوا ابنهم مقتولاً بسكين في صدره وغارقاً في
دمه ، وقاموا بنقله إلى المستشفى ولكنه توفي فور وصوله ولم يستطع الأطباء إنقاذه .