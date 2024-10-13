الأحد 13 أكتوبر 2024
توقيت مصر 14:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد تصريحات السيسي.. الدولار يسجل هذا الرقم الآن في البنوك

مهندس ينهي حياة زوجته داخل ميكروباص.. تفاصيل صادمة

مصر تفرض إجراءات حجر صحي على القادمين من هذه الدولة

مهووس بمعاشرة الأمهات.. كاني ويست يخدر ويغتصب مساعدته خلال حفل ديدي

"كل الخيارات مفتوحة".. هجوم جديد من مليشيا الدعم السريع على مصر

منع فنان شهير من دخول الروضة الشريفة يغضب السعوديين.. والأخير يعلق

أول تعليق من أسرة ضحية أحمد فتوح على قبول الدية

تهز الجميع.. متصلة تنهار من البكاء على الهواء وداعية يرد عليها

على بُعد 30 متر.. العثور على أول حالة وفاة في حادث قطار المنيا (صورة)

وزارة الصحة تكشف عدد ضحايا حادث قطار المنيا

تهز الجميع.. متصلة تنهار من البكاء على الهواء وداعية يرد عليها

2024_10_12_16_0_5_313
ا
الأحد، 13-10-2024 10:20 ص

 

تلقت الإعلامية زينب سعد الدين، المذيعة بقناة الناس، مداخلة هاتفية مؤثرة من سيده تبلغ من العمر 28 عامًا، منهارة من البكاء، وعبرت عن رغبتها في العودة إلى الصلاة والاقتراب من الله بعد فترة من الابتعاد، حيث قالت " كنت أصلي، ولكن بعد ذلك توقفت، ولم أعد أعرف كيف أعود، لا أعرف القراءة أو الكتابة، ولا أحفظ سوى الفاتحة و"قل هو الله أحد" و"الفلق" و"الناس"، نفسي أن أقترب من ربنا وأعلم أولادي كيفية الصلاة؟"

 

وهدأ أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بلطف المتصلة، مشجعًا إياها على عدم الشعور بالنقص بسبب عدم قدرتها على القراءة والكتابة، وسألها عن ظروفها، لتجيب بأن والدها توفي عندما كانت صغيرة وتربت مع زوج والدتها الذي كان يعاملها بطريقة سيئة، مما أثر على تعليمها.

 

وأكد أمين الفتوى على أهمية رغبتها في تعلم الصلاة وضرورة الاقتراب من الله، قائلاً: "لا تبكي، بل كوني فرحة لأنك تريدين أن تكوني مثقفة دينيًا، وهذا أمر عظيم، لا أحد يجب أن يشعر بأنه قليل. دعينا نتغلب على هذا الكلام السلبي، دعينا نستغفر الله ونتقدم خطوة بخطوة معًا.

 

كما دعاها للاستماع إلى القرآن، موضحًا أن الاستماع سيزيد من فهمها ويجعل لسانها يجري بآيات القرآن مع مرور الوقت، مؤكدا أن كل شخص لديه القدرة على التعلم، وأنها ليست "قليلة" بل هي "عظيمة" في نظر الله.

 

وأضاف اليداك، خلال استضافته ببرنامج مذاع عبر قناة" الناس": الصلاة بسيطة، بعد الوضوء الصحيح، اجلسي على سجادة نظيفة تجاه القبلة، ثم قولي "الله أكبر"، بالنسبة للمرأة، ترفع يديها إلى مستوى الكتفين، وتضع يديها على صدرها، بعد ذلك، تقرأين الفاتحة وتقرأين سورة قصيرة، تأملي في الكلمات، إذا لم تكوني تحفظين سورة أخرى، يمكن أن تكرري الفاتحة حتى تحفظي.

 

واستكمل شرح طريقة الصلاة لها: "عندما تنتهي من القراءة، قولي "الله أكبر" ثم اركعي، وقولى سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وبعد الركوع، قولي "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"، ثم تنزلين إلى السجود. يجب أن تكون جبهتك وأنفك ملامسين للأرض، لا تسجدي على الجبهة فقط، بعد السجود قولي "سبحان ربي الأعلى" ثلاث مرات، ثم ترفعين من السجود وتكررين نفس العملية للركعة الثانية، إذا لم تكن لديك سورة أخرى تحفظينها، يمكنك أن تتأملي في معنى الفاتحة.

 


إقرأ ايضا

133-191437-egyptian-kills-wife-microbus_700x400

مهندس ينهي حياة زوجته داخل ميكروباص.. تفاصيل صادمة

670ae5214c59b762241dfbb9

مصر تفرض إجراءات حجر صحي على القادمين من هذه الدولة

670b5f324236044d0d2412ff

مهووس بمعاشرة الأمهات.. كاني ويست يخدر ويغتصب مساعدته خلال حفل ديدي