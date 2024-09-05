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تهز أسيوط.. عريس يذبـ.ـح عروسته "ليلة الدخلة" ويفصل رأسها عن جسدها لهذا السبب

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الخميس، 05-09-2024 01:04 م


شهدت قرية الفيما التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، مقتل عروس على يد زوجها داخل مسكن الزوجية ذبحا.

وفصل الزوج رأس زوجته عن جسدها بعد يوم واحد من حفل الزفاف، لشكه في سلوكها وبسبب الغيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، تلقت بلاغا من مركز شرطة الفتح، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بقتل شاب لزوجته بقرية الفيما التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة.

وتبين صحة البلاغ ومصرع سيدة قاصر تبلغ من العمر 17 عاما على يد زوجها البالغ من العمر 23 عاما، في ظروف غامضة، بأن ذبح المتهم المجني عليها وفصل رأسها عن جسدها في يوم الصباحية.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والقبض على الزوج المتهم والذي سلم نفسه للأجهزة الأمنية، وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

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