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تنكر في زي امرأة ليصلي التراويح مع السيدات والسبب صادم

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Teads
السبت، 30-04-2022 11:34 ص

نشرت مواقع إخبارية جزائرية، خبرًا مفاده، إقدام رجل على التخفي في زي النساء، ودخول المصلى الخاص بهن، وصلاته التراويح بينهن.
وأوضحت المصادر، أن الرجل لجأ إلى هذه الحيلة، في أحد مساجد ولاية عنابة بالجزائر، بنية البحث عن فتاة مناسبة ليتزوجها.
ولفتت المصادر، إلى أن إحدى المصليات داخل المسجد، راودها الشك في أمره، خاصة وأنه يتمتع بصفات جسمانية بعيدًا عن النساء، منها ضخامة حجمه وعرض منكبيه، لتذهب على الفور وتخبر القيم على المسجد.
واستعان القيم بالمسجد ببعض المصلين للقبض عليه بعد أن افتضح أمره، وبسؤاله عن سبب فعلته، اعترف أمام جهات التحقيق أن غرضه كان شريفًا وأن نيته كانت اختيار فتاة للزواج.
 

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