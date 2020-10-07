تنفيذ قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

الأربعاء، 07-10-2020
07:35 م
محمد فضل
أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، على تنفيذ قرار
عزل
مرتضي منصور من منصبه، مشيرًا إلى أن القرار تم بالفعل وغير مجمد كما يتخيل البعض
، وقال نصا : القرار تم تنفيذه فعليا ، وهو غير موجود بالنسبة لنا في مختلف الأدوار
، والتعامل مع نائبه المستشار أحمد جلال ولا يحق له اتخاذ أي قرار سواء اداري او مالي
أو فني ، وأصبح بلا شرعية في نادي الزمالك
.
وأضاف حطب – حسب بوابة أخبار اليوم- أنه منذ إعلان القرار
وباقي الخطوات تلقائية ونحن من جانبنا قمنا بدورنا القانوني، وكما أكدت في السابق لن
نتخذ قرار غير قادرين علي تنفيذه ومرتضي أصبح غير مخاطب لا منا ولا من الجهة الإدارية
المتمثلة في وزارة الرياضة.
وعن تحصين القرار دوليا كنا أشيع قال حطب: نحن في زمن السوشيال
ميديا أي في زمن وصول المعلومة أسرع من البرق ومنذ خروج بيان الأولمبية إلى النور وصل
لجميع الجهات المعنية داخليا وخارجيا والقرار محصن ولا نحتاج تحصينه لاننا اتبعنا الميثاق
الأولمبي الدولي، والمواثيق المصرية مستوحاه من المواثيق الدولية ، والدستور المصري
أعلن التزامه بالمعايير الدولية الرياضية في المادة ٨٤ واكد عليها القانون في كل بنوده.
وأوضح المهندس هشام حطب أن اللجنة الأولمبية تمنح القائمين
علي تنفيذ القرار الفرصة للتنفيذ ولا تبغي تصدير ضغوط من اي نوع حفاظا علي مصلحة الزمالك
ككيان عظيم ومستقل بعيدا عن الأزمة، وأن كل الدعم لمجلس الإدارة وللفريق ونحن نقدر
قيمة البيت الأبيض جيدا وما يضمه من كوكبة من النجوم نسعي الي دعمها من أجل استعادة
بريقها ، وشدد علي أنه لن يمس نادي الزمالك
من قريبا أو من بعيد باي قرارات تسبب له
ضرر من اي نوع، وأن دورنا حمايته وليس العكس كما يتخيل البعض.
وأكد حطب أنه يطالب مجلس الإدارة واللاعبين بالتركيز في مباراتهم
الهامة في دوري الأبطال أمام الرجاء المغربي، مؤكدا على أن اللجنة الأولمبية هى أول
الداعمين لهم وأنه يتمني رؤية قطبي الكرة المصرية الزمالك
والاهلي في المباراة النهائية.