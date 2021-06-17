تنفيذ حكم القتل في مواطن سعودي ارتكب جريمة بشعة

الخميس، 17-06-2021
02:20 م
أصدرت وزارة الداخلية السعودية
اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل
قصاصًا
في أحد الجناة بمنطقة الرياض ، وفيما يلي نص البيان:
أقدم / أحمد بن مناجي بن علي نهاري – سعودي الجنسية – على قتل / عبدالله بن
محمد بن منير الشهراني – سعودي الجنسية – , وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت
لوفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني, وأسفر التحقيق معه
إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمة
ه, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك
يقضي بثبوت ما نسب إليه, والحكم بقتله قصاصًا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف, ومن
المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني
المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل
قصاصًا بالجاني/ أحمد بن مناجي بن علي نهاري – سعودي
الجنسية – اليوم الخميس 1442 / 11 / 7 هـ في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.