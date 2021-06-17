الخميس 17 يونيو 2021
توقيت مصر 17:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الإفتاء: محمد حسين يعقوب امتدادًا لفكر الخوارج

تهز دولة عربية.. أب يقتل ابنته الطالبة الجامعية بمساعدة أمها وخالتها والسبب!

تنفيذ حكم القتل في مواطن سعودي ارتكب جريمة بشعة

الديوان الأميري في قطر يصدر بيانًا بتغييرات جديدة

فرجاني ساسي يرد على تصريحات أمير مرتضى منصور

عمرو أديب عن لقاء سامح شكري على قناة الجزيرة: مش مصدق عيني

أثناء غناءه أمام حشد كبير.. لحظة القبض على مغني راب في الرياض

بعد زواج 13 عامًا.. زوجة رجل أعمال تُصدم أثناء استخراج بطاقة

دعوى ضد محافظ القاهرة بسبب منشور عن عزبة "أبوقرن" على "فيس بوك"

رسالة ساخرة من الأهلي لثلاثة من نجومه

ADS
 

تنفيذ حكم القتل في مواطن سعودي ارتكب جريمة بشعة

20200512093107844
ا
Native
الخميس، 17-06-2021 02:20 م
أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة الرياض ، وفيما يلي نص البيان:
أقدم / أحمد بن مناجي بن علي نهاري – سعودي الجنسية – على قتل / عبدالله بن محمد بن منير الشهراني – سعودي الجنسية – , وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت لوفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني, وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمةه, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, والحكم بقتله قصاصًا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف, ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ أحمد بن مناجي بن علي نهاري – سعودي الجنسية – اليوم الخميس 1442 / 11 / 7 هـ في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.
 

إقرأ ايضا

17403972971623774720

الإفتاء: محمد حسين يعقوب امتدادًا لفكر الخوارج

عاشرها-بعد-قتلها-بتحريض-زوجها..-مفاجآت-صادمة-في-مقتل-طالبة-جامعية

تهز دولة عربية.. أب يقتل ابنته الطالبة الجامعية بمساعدة أمها وخالتها والسبب!

فرجاني-ساسي-مع-أمير-مرتضى-منصور

فرجاني ساسي يرد على تصريحات أمير مرتضى منصور

أخبار متعلقة

6202114153825575916644

الداخلية السعودية تفجر مفاجأة عن فيديو طعن سيدة لشاب في الشارع

السعودية تعلن القبض على موظفين

ضربة قوية.. السعودية تعلن القبض على موظفين في الدفاع والداخلية والحرس الوطني

دخول المصريين السعودية

تعرف على شروط دخول المصريين السعودية عبر البحرين

489670Image1

وفاة الفنان محمد عبده يتصدر الترند في السعودية

السعودية

السعودية تتخذ قرارًا حاسمًا بعد ضجة «الحفل الفاضح»

3435-175

تركي آل الشيخ يفاجئ الجميع بنشر صورته عندما تعرض للإفلاس