تنفيذ حكم القتل في السعودي مصطفى آل درويش لخروجه على ولي الأمر

الثلاثاء، 15-06-2021
02:20 م
أصدرت وزارة الداخلية السعودية
، اليوم بياناً حول تنفيذ حكم
القتل تعزير
اً بأحد الجناة في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، لخروجه علا ولي
الأمر وزعزعة الأمن في البلاد.
وجاء نص البيان الذي كشف التفاصيل، كالتالي:
أقدم / مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش – سعودي الجنسية
– على الخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن في هذه البلاد من خلال تكوينه مع بعض
الإرهابيين خلية إرهابية مسلحة تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتل
هم، وإحداث الشغب وإثارة
الفوضى والفتنة الطائفية وتصنيع القنابل بقصد الإخلال بالأمن، وقيامه مع بعض أفراد
تلك الخلية بالشروع في قتل
رجال الأمن وذلك بقيامهم بإطلاق النار على الدوريات الأمنية
وإصابتها، واجتماعه واختلاطه بأحد المطلوبين أمنياً وبعض المشاركين في أعمال الشغب
واشتراكه معهم في تصنيع واستعمال قنابل المولوتوف.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور،
وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة
الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه
فعل محرم وإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزير
اً ، وأيد الحكم من محكمة
الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً
وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل تعزير
اً بالجاني / مصطفى بن هاشم بن
عيسى آل درويش، اليوم الثلاثاء 5 / 11 /1442هـ بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.