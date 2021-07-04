الأحد 04 يوليه 2021
توقيت مصر 21:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

كريم حسن شحاتة يكشف حقيقة اعتزال والده التدريب

تنفيذ حكم الإعدام في معتز مصطفى

إثيوبيا تعلن حالة التأهب القصوى في منطقة سد النهضة

لا تعرف بوفاته.. دلال عبدالعزيز تكتب رسالة مؤثرة لـ سمير غانم

غير مُبشّرة.. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي وإيمان الحصري

قرار عاجل من اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك

أصالة تظهر مع الشيف بوراك بعد أن هاجمته من قبل..فماذا فعل معها؟

فنانة شهيرة تحاول الانتحار داخل السجن بعد نقلها لقسم الدعارة

بعد شهور من الارتباط.. انفصال محمد عطية عن ميرنا الهلباوي

إثيوبيا ترد على رفع مصر والسودان قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن

ADS
 

تنفيذ حكم الإعدام في معتز مصطفى

738704671530183995
ا
Native
الأحد، 04-07-2021 08:43 م

أعلنت مصلحة السجون، تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي معتز مصطفى حسن بسجن استئناف القاهرة، بعد إدانته بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية.
وأشارت المصلحة إلى أن “تنفيذ الحكم جرى بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وقيادات سجن الاستئناف وطبيب شرعي وأحد رجال الدين”، مؤكدة نقل الجثة إلى مشرحة “زينهم”، تمهيدا لتسليمها لأسرته لدفنها.
وقضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، على 3 متهمين بالإعدام شنقا حتى الموت، لإدانتهم في قضية محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية الأسبق، عن طريق تفجير سيارة ملغومة، بالتزامن مع مرور موكبه، بمنطقة سيدي جابر في الإسكندرية، في مارس عام 2018، مما أدى إلى مقتل اثنين من حراسه.
وتضم القضية 11 متهما، منهم 2 محبوسان و9 هاربين، وبحسب التحقيقات، “قاد الإرهابي معتز، الصادر بحقه حكم بالإعدام، السيارة الملغومة، وتركها بمكان التنفيذ والانفجار”.
 

إقرأ ايضا

61-132034--2_15fe45d625a886_700x400

إثيوبيا تعلن حالة التأهب القصوى في منطقة سد النهضة

1049106554_0_284_2048_1391_1000x541_80_0_0_89dcf71592dd63210e677b772e0ba6cb

لا تعرف بوفاته.. دلال عبدالعزيز تكتب رسالة مؤثرة لـ سمير غانم

image

غير مُبشّرة.. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي وإيمان الحصري

أخبار متعلقة

images

إعدام حارس عقار وشقيقته قتلا سيدة إماراتية

18385394781551378900

تنفيذ الإعدام في 9 متهمين بينهم امرأة

h

أول تعليق من وزير الداخلية السعودي على إعدام إرهابي مصري

u2_1

السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل في إرهابي مصري ارتكب جريمة بشعة