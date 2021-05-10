تنفيذ حكم الإعدام في الراهب تواضروس

الإثنين، 10-05-2021
10:28 ص
نفذت مصلحة السجون، حكما بإعدام راهب
قبطي دانته المحكمة
بقتل أسقف، في قضية هزت الكنيسة
عام 2018.
وقال هاني شقيق
الراهب
المجرد من درجته وائل سعد تواضروس
والمنفذ في حقه الإعدام
“لقد أُخبرنا
الساعة الثامنة صباحا بأن الحكم نُفّذ في سجن دمنهور وأنا في طريقي لتسلم
الجثمان”.
والعام الماضي،
أيدت محكمة النقض حكما بإعدام تواضروس
، في حين قررت تخفيف حكم الإعدام
إلى السجن
المؤبد (25 عاما) بحق الراهب
فلتاؤوس المقاري، لإدانتهما بارتكاب جريمة قتل الأنبا
ابيفانيوس، أسقف دير أبو مقار بوادي النطرون.
وكانت محكمة
جنايات دمنهور قضت في أبريل 2019 بإعدام
الراهب
ين شنقا، بعد موافقة مفتي البلاد
على الحكم.
وكان القضاء
أحال في فبراير 2019 ملفي الراهب
ين تواضروس
، المعروف باسم “أشعياء المقاري” قبل
تجريده من درجته، والراهب
فلتاؤوس المقاري على المفتي لأخذ الرأي الشرعي في
إعدام
هما لاتهامهما بقتل أحد الأساقفة.
وكان الأنبا
أبيفانيوس (68 عاما) يتولى رئاسة دير الأنبا أبو مقار في وادي النطرون. وقد عثر
على جثته في يوليو 2018 في أحد أروقة الدير مع إصابات في الرأس، بحسب الكنيسة
.
وأكدت محكمة
الجنايات في حكمها آنذاك، أن “المتهمين ارتكبا كبيرة من أكبر الكبائر وأعظم
الجرائم التي نهت الديانات السماوية عنها”.
وأضافت أن
“المتهمين لم يمنعهما عن جرمهما كونهما راهب
ين ولم يردعهما مكان ارتكاب الواقعة،
ولم يراعيا كبر سن المجني عليه، كما لم يراعيا مكانته الدينية”.
وكان الراهب
تواضروس
أقر بارتكاب جريمة القتل بسبب “خلافات”، بحسب ما جاء في تحقيقات النيابة
العامة.