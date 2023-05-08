تنفيذ حكم الإعدام في اثنين بتهمة الإساءة للنبي والقرآن





نفذت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، حكم الإعدام بحق اثنين من المسيئين للقرآن والمقدسات الإسلامية.

وذكرت قناة "العالم" إنه "تم إعدام كل من يوسف مهرداد وصدر الله فاضلي زارع 2 من المجرمين المعادين للإسلام والمسيئين للمقدسات الاسلامية والقيم الثقافية والدينية للشعب الإيراني، قاما من خلال نشاط مكثف في الفضاء الإلكتروني، بإهانة دين الإسلام، شخص النبي الكريم والأئمة ونشرا هذه الإهانات والإساءات علنا".

وأفادت بأنه "صدر الحكم بناء على اتهام فاضلي زارع بتهمة سب النبي، الردة، وقذف والدة الرسول، وتدنيس القرآن بحرقه وسب المقدسات ونشر صور خاصة للآخرين دون موافقتهم، ويوسف مهرداد بتهمة سب النبي وإهانة المقدسات الدينية والإسلامية".