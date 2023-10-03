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تنبيه من الأرصاد حتى السبت القادم.. ماذا سيحدث؟

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الأرصاد
الثلاثاء، 03-10-2023 10:59 ص


كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة،  والتي بدأت من أمس الإثنين وتستمر إلى السبت المقبل.
وقالت الأرصاد في بيان، إن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام القادمة، يسودها طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.
وتعتدل الحرارة نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، فيما تشتد ليلًا على جنوب سيناء والصعيد.
تكون الحرارة، لطيفة ليلًا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، وتعتدل على جنوب سيناء والصعيد.
وأوضحت الهيئة، سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.
وأشارت إلى، وجود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، وشمال الصعيد، والقاهرة الكبري، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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