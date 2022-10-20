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تنبيه عاجل من وزارة التعليم بعد انتشار لعبة خطيرة بين طلاب المدارس

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الخميس، 20-10-2022 10:08 ص

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رصد قيام بعض الطلاب بعدد من المدارس التابعة لإدارات تعليمية مختلفة بممارسات خطرة يحاولون خلالها تطبيق لعبة على الإنترنت.

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أنه خلال خطوات اللعبة يحدث حالة من الإغماء وتعرض حياة الطالب للخطر، ووجهت كافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتنبيه على مديري المدارس مراقبة أي أنشطة غير معتادة يقوم بها الطلاب قد تضر بهم وتنفيذ حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية التي يسعى بعض الطلاب لتطبيقها على أرض الواقع.

وأهابت، وزارة التربية والتعليم بأولياء الأمور بمراقبة سلوك أبنائهم على الهواتف الذكية وتوعيتهم بمخاطر الألعاب الإلكترونية باعتبارهم شريكًا أساسيًا مع الوزارة في تربية الطلاب.
 

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