تمساح يتجول في مكتب بريد

الجمعة، 11-06-2021
08:15 م
تفاجأ عميل داخل مكتب بريد
بولاية فلوريدا
الأمريكية يتمساح يبلغ طوله 7أقدام يتجول في الردهة، قبل أن تحضر الشرطة بصحبة صياد للحيوانات قام بتقييد حركته.
وقال مكتب عمدة مقاطعة هيرناندو، إن الشرطة استجابت لمكتب البريد في "سبرينج هيل" بعد أن أبلغ أحد العملاء عن تجول التمساح في الردهة.
أضاف إن مكتب البريد به أبواب مزدوجة أوتوماتيكية من المحتمل أن تسمح لدخول التمساح بسهولة إلى المبنى.
وأشار إلى أنه تم استدعاء صياد للحيوانات البرية إلى مكان الحادث، واصطحب بأمان التمساح إلى خارج المبنى.