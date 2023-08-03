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تمساح ضخم يغدر بصاحبه أثناء إطعامه.. شاهد ماذا حدث

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تمساح
الخميس، 03-08-2023 01:22 م


وثق مقطع فيديو لحظة هجوم تمساح ضخم طوله 12 قدما ووزنه 600 رطل على عامل في مزرعة للتماسيح في ولاية كولورادو الأمريكية أثناء محاولته إطعامه .

وظهر في مقطع فيديو شاركته مزرعة "كولورادو غاتور"، موظف يدعى تشاد، وهو يحاول إطعام التمساح المعروف باسم إلفيس.
إلا أن التمساح هاجمه، وتمكن الموظف من الهرب بصعوبة من فكي التمساح بعد أن تدخل موظف آخر لمنع إلفيس من مهاجمة تشاد الذي انزلق أثناء الحادث.

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